وزيـر الصناعـة والمعـادن يبحـث مـع رئيـس مؤسسـة كـراس فارمـا العالميـة للصناعـات الدوائيـة والوفـد المرافـق لـه أمكانيـة إقامـة مشاريـع جديـدة للصناعـات الدوائيـة والصناعـات الأخـرى فـي العـراق

التقـى وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري هذا اليوم الاحد الموافق 2020/1/26 برئيس مؤسسة كراس فارما العالمية للصناعات الدوائية والوفد المرافق له من مستثمرين ورجال أعمال .

وجـرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة الفني المهندس عادل كريم ومستشار الوزارة للتنمية عباس نصر الله محان ومدير عام الدائرة الفنية ناصر إدريس المدني ومعاون مدير عام دائرة الاستثمارات للتباحث في أمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارة الصناعة والمعادن في مجال إقامة مشاريع جديدة للصناعات الدوائية والصناعات الأخرى في العراق .

وقـد أكـد السيد الوزير أهمية دعم القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب للتوصل الى اتفاقات مثمرة وبناءة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع للنهوض بالواقع الصناعي العراقي من أجل تشغيل المصانع لوقف الاستيراد الخارجي وتشغيل الأيدي العاملة للقضاء على البطالة معرباً عن ترحيبه وتشجيعه لأي خطوة جادة من قبل المستثمرين في هذا المجال ولاسيما ان استيرادات العراق من الأدوية ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار سنوياً، مبدياً الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين لغرض نقل التكنلوجيا العالمية الحديثة في مجال الصناعة الدوائية حيث تتوفر لدى وزارة الصناعة والمعادن ملفات استثمارية تفصيلية في كافة المجالات ووجه بتزويد الوفد الضيف بنسخة منها.

مـن جانبه أبدى رئيس مؤسسة (كراس فارما) الرغبة في التعاون مع وزارة الصناعة والمعادن من أجل إنشاء مصنع جديد للأدوية مبدياً الرغبة في نقل التكنلوجيا وحق المعرفة في الصناعة الدوائية العالمية الى العراق بموجب الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الوزارة.

فـي ختام اللقاء أتفق الطرفان دراسة ملف الفرص الاستثمارية المعلنة من قبل وزارة الصناعة والمعادن لغرض إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية دقيقة حول المشروع المزمع أقامته لغرض بلورة اتفاق للشراكة او الاستثمار وحسب التعليمات والقوانين النافذة.