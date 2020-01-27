اثر استهدافها بهجوم صاروخي ..أنباء عن اصابات داخل السفارة الامريكية في بغداد

افادت مصادر من العاصمة العراقية بغداد ، بهبوط مروحيات داخل مجمع السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة ، وسط انباء عن وجود اصابات نتيجة هجوم صاروخي تعرضت له السفارة الامريكية مساء الاحد .

مصادر اخرى اشارت الى انباء غير مؤكدة عن وجود 5 اصابات نتيجة الهجوم ، فيما سمع اصوات تحليق طائرات امريكية في سماء بغداد .

وكان مصدر امني عراقي أعلن سقوط 3 صواريخ من مجموع 5 ، داخل حرم السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد ، مساء الأحد ، احدها اصاب مطعماً داخل مجمع السفارة ، في ثالث هجوم من نوعه هذا الشهر .

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء من دون وقوع خسائر أو أضرار.

وأكدت مصادر أميركية سقوط صواريخ داخل سفارة واشنطن في بغداد .

بدوره ابلغ السفير الامريكي لدى بغداد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي استنكار بلاده الشديد لقصف مبنى السفارة .