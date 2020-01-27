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ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 80 شخصا

قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني في بيان على موقعها الإلكتروني إن عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد في الإقليم ارتفع إلى 80 شخصا كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 1423 حالة بحلول نهاية يوم 26 يناير.

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وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم قد قال إنه إنه في طريقه إلى بكين لإجراء محادثات مع مسؤولي الصين وخبراء الصحة حول تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أدهانوم على حسابه في تويتر أنه يريد “تعزيز الشراكة” مع الصين “فيما يتعلق بتوفير مزيد من الحماية في مواجهة هذا التفشي

وكانت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها قد قالت إن رؤساء تحرير كبرى المطبوعات العلمية اتفقوا على إرسال أي أبحاث عن فيروس كورونا الجديد إلى المنظمة قبل نشرها، وذلك بعد موافقة الفرق البحثية. وأضافت المنظمة أن ذلك سيساعدها على التقييم والتوجيه.

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