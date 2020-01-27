الطليباوي: قصف سفارة الشر في بغداد ليس من عمل فصائل المقاومة

أكد القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، اليوم الاثنين، عدم وقوف “فصائل المقاومة” وراء القصف الصاروخي الذي استهدف السفارة الأميركية في بغداد أمس.

وقال الطليباوي في تغريدة على موقع (تويتر): “مرةً أخرى نؤكد على أن القصف الصاروخي الأخير ضد سفارة الشر في بغداد هو ليس من عمل فصائل المقاومة العراقية لأننا أكدنا في وقتٍ سابق أن فصائل المقاومة لن تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق”.

وأضاف، أن “الصواريخ المستخدمة في القصف هي من الأسلحة التي استغنت عنها فصائل المقاومة منذ أعوام، وقد أكدنا سابقاً أن ردنا على عملية اغتيال الحاج أبو مهدي المهندس لا يقل عن مستوى رد الجمهورية الإسلامية على اغتيال الحاج قاسم سليماني”.

يذكر أن خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت، مساء أمس الأحد، على المنطقة الخضراء بدون خسائر، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني، فيما أفاد مصدر أمني بأن أحد الصواريخ أصاب مبنى السفارة الأميركية.

وأصدر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أمس الأحد، بياناً حذر فيه من تعرض البلاد لـ”تداعيات خطيرة” نتيجة هذه الأعمال، مؤكداً التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية، كما إشار إلى إصداره أوامر باعتقال المنفذين وتسليمهم إلى القضاء.