العزاوي يبحث مع المالكي الوضع السياسي الراهن ويؤكد اهمية الاسراع بتسمية رئيس الحكومة

التقى الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي ، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي .

وبحث اللقاء الوضع السياسي الراهن ، والتطورات التي تشهدها الساحة العراقية ، وسبل التعامل معها بما يحفظ امن واستقرار البلاد ، ويلبي مطالب ابناء شعبنا المشروعة .

واكد العزاوي اهمية الاسراع بتسمية رئيس الحكومة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإقامة الانتخابات المبكرة ، والشروع بخطة واضحة المعالم ، تحقق رضا العراقيين كافة ، وتستجيب لمطالب المتظاهرين .

كما اشار الى ان الحفاظ على كيان الدولة العراقية يجب الا يتقاطع مع ارساء العدالة ، ومكافحة الفساد ، وتنفيذ خطط التنمية المنشودة .

وحضر اللقاء عدد من اعضاء المكتب السياسي للحزب الاسلامي العراقي ، واعضاء ائتلاف دولة القانون .