بارزاني في واشنطن قريبا للقاء ترامب

رجح محلل سياسي كردي، الاحد، زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الى واشنطن خلال الفترة المقبلة، بناءا على دعوة قدمت له من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، فيما اشار الى اهمية دور الاقليم في حل الخلافات والمشاكل والازمات.

وقال علي الفيلي إن “مشاركة رئيس الجمهورية ورئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني في مؤتمر دافوس كانت جيدة جدا ومثمرة للعراق”، مبينا ان “المعلومات التي لدينا ان بارزاني سيكون له لقاء جديد في الفترة المقبلة، مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالبيت الابيض بعد ان قدم ترامب دعوة له للذهاب الى واشنطن ولقاء الرئيس الامريكي”.

واضاف الفيلي، ان “اقليم كردستان يلعب اليوم دورا محوريا في ايجاد حلول للمشاكل والازمات، وهذا ان دل على شئ فهو دليل عل النهج الصحيح الذي يمضي به قادة الاقليم في التعامل مع جميع الملفات المهمة”، مشددا على ان “العلاقات مع الحكومة الاتحادية بحال كانت جيدة فيجب استثمارها بالشكل الامثل في مواجهة جميع التحديات، على اعتبار ان الاقليم هو العمق لبغداد وبغداد هي العمق للاقليم”.

واجتمع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الاربعاء 22 كانون الثاني 2020، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، بحسب ما افادت به وسائل اعلام.