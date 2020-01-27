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(بالفيديو) طائرة ركاب إيرانية تخرج عن مسارها وتهبط في الشارع

(بالفيديو) طائرة ركاب إيرانية تخرج عن مسارها وتهبط في الشارع

خرجت طائرة ركاب إيرانية، صباح اليوم الاثنين، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار “ماهشهر” جنوبي البلاد دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز “بوينغ MD” وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكبا.

محمد مجيد الأحوازي

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وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة “كاسبين” للطيران أثناء هبوطها في مطار “ماهشهر” جنوب البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار و اصطدمت بجدول على حاشية المدرج و لم تقع أي إصابات بين الركاب.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد اعلنت يوم أمس عن هبوط إحدى الطائرات الإيرانية اضطرارياً بعد اشتعال النيران فيها.

يذكر أن هذه هي حادثة الطيران الثالثة في إيران خلال شهر واحد، بعد سقوط الطائرة الأوكرانية مطلع الشهر الجاري، بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري، وأدت إلى وفاة جميع ركابها الـ 176.

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