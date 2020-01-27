بونوتشي: آمل أن تكون الهزيمة أمام نابولي درسًا قيمًا لـ يوفنتوس

يأمل ليوناردو بونوتشي أن تكون الهزيمة أمام نابولي “درسًا قيِّمًا” لـ يوفنتوس، مؤكدًا أن الخصم قدم أفضل ما لديه.

وخسر يوفنتوس أمام نابولي بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة 21 للدوري الإيطالي.

وقال بونوتشي في تصريحاته لـ “سكاي سبورت إيطاليا”: “آمل أن يكون هذا درسًا قيِّمًا بالنسبة لنا لأن الجودة ليست كافية إذا لم تقم بأقصى جهد ممكن أيضًا”.

وأضاف: “يجب أن تعطي كل شيء للفوز ولم نفعل ذلك الليلة، لم نكن عدوانيين بما فيه الكفاية، وتباطأنا في الضغط، ولم نمرر تمريرات كافية تجاه مرمى الخصم”.

وأكد بونوتشي: “أعطى نابولي كل شيء، أعرف المدرب جاتوزو والطريقة التي يستعد بها لمثل هذه المباريات، فهو يعطي روحه”.

وعن الثلاثي الهجومي رونالدو وديبالا وهيجواين، أردف بونوتشي: “التوقيت أمر أساسي في كرة القدم، إذا تحركت الكرة ببطء، يمكن لخصومك قراءة التمريرة والتكيف، نطلب من ديبالا أن يعمل بشكل إضافي في مساعدة الدفاع، الأمر الذي قد يتركه متعبًا بعض الشيء عند المضي قدمًا، لكنه على الصعيد الهجومي والدفاعي لعب جيدًا”.

وعن هدف إنسيني، أتم بونوتشي تصريحاته: “طلب منا المدرب أن نلزم الدفاع في منطقة الجزاء، وبالنظر لخط الدفاع كنا مثاليين في وضعنا، لوريزنو كان جيدًا في التسديد ودي ليخت لم يكن محظوظًا في التحرك، لكن ذلك يمثل مخاطرة عند الدفاع عن المنطقة”.