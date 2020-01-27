زلزال يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالا ضرب، اليوم الاثنين، محافظة فارس جنوب غرب إيران.

وأوضح التلفزيون الحكومي الإيراني أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة، ووقع قرب مدينة خانة زنيان، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وتأتي هذه الهزة الأرضية في إيران بعد 3 أيام من تعرض مناطق شرق تركيا لزلزال تراوحت قوته من 6.7 إلى 7 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات، وأسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة نحو 1500 آخرين.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مؤكدا أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال بلغ 120 مليون نسمة.

المصدر: وكالات