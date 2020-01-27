عصمت شاهين الدوسكي

” ألقيتها في الحفل الذي أقامته جمعية مرور نينوى بمناسبة إكمال وتوزيع نتائج أعمالها على منتسبيها وحضر الحفل نخبة كبيرة من المنتسبين والشخصيات المعنية والضيوف ” سلاما يا عراق وان دارت بنا النوائب من دار إلى دار وتركت فينا عبرات ، أشجان ، وأسرار سلاما يا عراق وان أظلمت سماؤنا وتجمعت الغيوم السود من فوقنا وأمطرت علينا وهن وأحجار سلاما يا عراق وان غدا الأحرار عبيدا والكلام شرارة والصلاة عادة بين الأبرار سلاما يا عراق وان كانت البراءة وراء الشمس وعشق الوطن مجروح فينا يكبر بلا إكبار سلاما يا عراق ونحن كأطياف نتقلب بين الجنة والنار *********** صعاب وعجاف مرت

وسارت القوافل بلا سبيل وحطت رحاها على صروح وأطلال تنهار صعاب وعجاف مرت

وأعلام من الثريً إلى الثَرى تنساق وكل الحيارى والثكالى واليتامى بالحرمان ساروا صعاب وعجاف مرت

واستأسد الواهن منا وقلم الأظفار كان الشر في أحداقهم

ومن ادعى الحق عليه ثاروا صعاب وعجاف مرت

يا معاشر العشق والهوى عار عليه من قبل على نفسه العار ********** ساد الظلام مدهما كخيمة فوقنا فلا ينجلي إلا أنارت فيه الأنوار فتجلى من النائبات جمع بالمرور تارة وبالاتحاد تارة أخرى على العمل ثاروا سواعد رفعوا أعباء الناس وعلى التراب اختاروا رجال خطوا ارض الحدباء أثرا وبانت بين الآثار عقار ********** رجال رأوا العراق جميلا ركبوا الأخطار وزادوا كلما زادت الأخطار لم يهنوا حتى لو أصابهم كلاما بقوة السهم فكيف يهن المنار يبقون كالجبال الشم يرفعون أوتاد الخيمة وبها داروا سيبقى الاتحاد قوة مادام هناك رجال على الصعاب ساروا **********

أعمال وأعمال رغم الإرهاق والعذاب حتى غدا ليلهم في الأعمار نهار لبوا نداء أور وأكد وآشور إلى الآن تسموا حضارتهم وبهم أشاروا ودجلة الخير يجري دوما بيننا يروي قلوبا عطشى للخير والإعمار والصفوة فينا صفوة إن خيروه كان هو المختار يبعث في الجسد شأنا يبقى مع الدهر تذكار *********** هاهنا السلام يتجلى ليس شعار بل أقدار هاهنا نبي الله نوح وإبراهيم ويونس في بطن الحوت يستغفر استغفار هاهنا يبقى العراق قويا مهما عليه جاروا مهما تراءت الحدود والحواجز والأسوار تعانقت الجبال أكثر مع السهول والأهوار تبقى شمس العراق مشرقة على الورى وان ساروا بها على العدى ساروا ليشهد الكون والتاريخ مقولتي لولا العراق لكان الناس في جهل وغبار سلاما ، سلاما ، سلاما يا عراق نحن من امة حرى ولدنا من رحم الأرض أحرارُ