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شرطة النجف تكشف جريمة قتل حدثت في سرداب داخل مقبرة وادي السلام

كشفت مديرية شرطة محافظة النجف، الاثنين، عن جريمة قتل حدثت في سرداب داخل مقبرة وادي السلام، مشيرةً إلى إلقاء القبض على القاتل.

وقالت المديرية في بيان إنه “تم الإبلاغ عن وجود جريمة قتل مواطن والعثور على جثة داخل أحد السراديب في مقبره وادي السلام تعود لشخص يبلغ من العمر حوالي ٤٥ عاماً كان مصاباً بعدة طعنات في منطقة الصدر”.

وأضافت، أنه “على الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام وضابط مكتب الكرار، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على المجرم واعترف بقياميه بقتل المجنى عليه وتم تصديق أقواله قضائياً وإجراء كشف الدلالة”.

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