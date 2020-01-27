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صالح والحكيم يشددان على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاحد، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم ب‍بغداد، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم”.

واضاف انه “جرى، خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد، والتشديد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وبما يسهم في تحقيق آمال الشعب العراقي ويلبي مطالبه المشروعة في إنجاز الإصلاحات المنشودة”.

وتابع انه “تم التأكيد على سيادة العراق وحماية استقراره وأمنه من قبل جميع الأطراف، والنأي به عن الصراعات الإقليمية والدولية”.

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