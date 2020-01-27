صحة الكرخ / البدء باجراء عمليات زراعة قوقعة الاذن في مستشفى اليرموك التعليمي

اعلنت مستشفى اليرموك التعليمي عن البدء باجراء عمليات زراعة قوقعة الاذن في المستشفى بعد تجهيز المستشفى بكافة الاحتياجات و المستلزمات و المواد اللازمة في اجراء هذا النوع من العمليات

ذكر ذلك مدير مستشفى اليرموك التعليمي الدكتور (مبين علي موسى) قامت المستشفى باستكمال كافة الاحتياجات و المستلزمات و المواد الضرورية اللازمة باجراء حملة عمليات زراعة قوقعة الاذن و ذلك من خلال الدعم المباشر و المستمر من قبل مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) الذي قام بتذليل كافة الصعوبات و توفير كافة المواد التي تدخل في اجراء عمليات زراعة قوقعة الاذن

و دعا موسى المرضى الذين يحتاجون لإجراء هذه العمليات ممن هم على قوائم الانتظار و الذين تم فتح اضابير سابقة لهم في المستشفى لمراجعة استشارية قوقعة الأذن في مستشفى اليرموك التعليمي لاكمال إجراءات العملية و حسب الاسبقية

و اضاف مدير شعبة الانف و الاذن و الحنجرة في مستشفى اليرموك التعليمي الدكتور (ياسين أديب) ” تم اليوم إجراء العملية الأولى ضمن هذه الحملة و بعون الله تكللت بالنجاح الكبير و ملاكات شعبة الاذن و الانف و الحنجرة من الاطباء الاخصائيين و المقيمين و الملاكات الصحية و التمريضية متهيئين لاجراء العمليات لجميع المرضى المسجلين في قوائم الانتظار و تعتبر عمليات زراعة قوقعة الاذن في مستشفى اليرموك من اشهر و انجح العمليات على مستوى القطر

اعلام صحة الكرخ