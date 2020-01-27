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صواريخ ترامب تقصف سفارته

رشيد سلمان

الرئيس ترامب انتهازي متهور و للبقاء في منصبه بدلا من عزله يخلق الفوضى داخل امريكا و خارجها.

صواريخه قصفت الحشد الشعبي و قادته و القائد سليماني الذين حاربوا داعش صنيعة امريكا و كان رد ايران مرعب لثلاثة اسباب:

الاول: الصواريخ الايرانية اثبتت قدرتها التدميرية.

الثاني: الصواريخ الايرانية اثبت دقتها في استهداف اهدافها.

الثالث: الصواريخ الايرانية اثبتت فشل الرادارات و الصواريخ المضادة الامريكية.

التظاهرات الحاشدة في الوسط و الجنوب و بغداد طالبت امريكا بالخروج من العراق ما وضع الادارة الامريكية في حرج شديد و لان ترامب انتهازي متهور لجأ الى قصف سفارته في بغداد ليتهم ايران ومؤديها و ليجد مبررا لبقاء قواته.

ضرب ترامب لسفارته بالصواريخ سيكون (حجّة) لدول الحلف الاطلسي للضغط على الحكومة العراقية لكي تبقى قوات الحلف بضمنها الامريكية لحماية سفاراتها و مواطنيها.

تبريرات بقاء القوات الاجنبية لمحاربة داعش باءت بالفشل لان الحلف بقيادة امريكا قصف القوات العراقية بضمنها الحشد الشعبي مرارا و تكرارا لحماية الدواعش لان داعش صناعة امريكية كما قال ترامب اثناء حملته الانتخابية.

باختصار: الانتهازي المتهور ترامب و ادارته سيقصفون البيت الابيض لغرض اتهام ايران و مؤيديها في المنطقة لخلق الفوضى و ربما لحرب ضروس ليبقى في منصبه.

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