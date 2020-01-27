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عضو بحزب بارزاني: هناك أسباب تستوجب بقاء القوات الاجنبية

اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الاحد، ان هنالك عدة اسباب تستوجب بقاء القوات الاجنبية في العراق، مبيناً أن خروج تلك القوات سيخلق خلل بالتوازن بين مكونات ليس لديها فصائل مسلحة واخرى لديها.

وقال شنكالي إن “بقاء القوات الاجنبية على الارضي العراقية مهم جداً لعدة اسباب من بينها ان خطر زمر داعش الارهابية ما زال مستمراً ولم ينتهي بشكل نهائي”، مؤكداً ان “الامر الاخر يرتبط بالامور الامنية والسياسية والاقتصادية التي ما زالت غير مستقرة حتى اللحظة”.

وأضاف شنكالي، ان “انسحاب القوات الاجنبية سيخلق خلل في التوازن، على اعتبار ان هنالك فصائل مسلحة تملك قوة السلاح على الارض يقابلها مكونات ليس لديها اي فصائل مسلحة، ما يعني ميلان ميزان القوة لصالح تلك الفصائل على الارض”، لافتا الى ان “الجميع يعلم ان الرفض لانسحاب القوات الاجنبية لم يأتِ من الكرد فقط بل حتى القوى السنية لم تحر جلسة التصويت على قرار سحب القوات الاجنبية”.

واكد أن “اليوم، هنالك ازمة لتشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس وزراء لها، وهذه العملية بمجملها حتى تستمر لشهر او اقل او اكثر، وحينها سيكون للحكومة كاملة الصلاحيات حق مطالبة التحالف الدولي بجدولة انسحاب قواته من العراق”.

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