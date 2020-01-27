عليهم السلام،

الدكتور صالح احمد الورداني

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ارتبطت كلمة عليه السلام بالرسل والانبياء..

وارتبطت ايضا بالعديد من الشخصيات المقدسة في عالم الاديان مثل مريم في بني اسرائيل..

وعلي وفاطمة والحسن والحسين في دائرة الاسلام..

وبتتبع المصادر يتبين لنا ان السلف كانوا من الملتزمين بتقديس اهل البيت ،الامر الذي لم يستطع الخلف ومن بعدهم الافلات منه..

الا ان اهل التعصب المذهبي ومن سلك دربهم حالوا دون ابراز هذه القيمة،وحاول ا التمويه عليهم بجملة رضى الله عنهم..

لكنهم ودون شعور منهم سلموا واقروا بهذا التقديس وهو ما تشهد به مصادرهم..

وهذا يعد من الامور الملفتة في كتب السنن والتأريخ والرجال والتراجم والادب وسائر المصادر..

وقد تتبعت كلمة عليه السلام في جميع المصادر العقدية والحديثية والفقهية والتأريخية والادبية وغيرها..

والنتيجة كانت كما يلي :

اولا الامام علي/

في المصادر العقدية و ردت كلمة علي عليه السلام 148مرة..

وفي كتب الاحاديث و ردت 1178 مرة..

وفي كتب قواعد الفقه واصوله وردت42مرة..

وفي كتب الفقه والمذاهب الاربعة وردت 226مرة..

وفي كتب السياسة الشرعية وردت 54مرة..

وفي كتب الرقائق والاداب والاذكار وردت 127مرة..

وفي كتب السيرة و الشمائل وردت 117مرة..

وفي كتب البلدان والجغرافيا والرحلات وردت 35 مرة..

وفي كتب التأريخ وردت 192مرة..

وفي كتب التراجم والطبقات وردت 462مرة..

وفي كتب الانساب وردت 174مرة..

وفي كتب اللغة والمعاجم والنحو والصرف والبلاغة ور دت 1064مرة..

وفي كتب الزاهد ابن ابي الدنيا وردت 21مرة..

وفي كتب ابن تيمية وردت 75مرة..

وفي كتب تلميذه ابن القيم وردت ثماني مرات..

سبعة في كتابه اعلام الموقعين..

وواحدة في كتابه جلاء الافهام في فضل الصلاة على النبي..

وفي كتب الالباني وردت 54مرة..

وبالاضافة الى هذا وردت على لسان العديد من أئمة السلفية الوهابية في دروسهم ومحاضراتهم مثل الحويني ومحمد حسان وعبد الرحيم الطحان..

ثانيا فاطمة الزهراء /

ورد لفظ فاطمة عليها السلام في كتب العقائد 42 مرة..

وفي كتب التفسير 19 مرة..

وفي كتب الاحاديث 238مرة..

وفي كتب الفقه 42مرة..

وفي كتب الزهد والرقائق والاذكار 27مرة..

وفي كتب السير 46 مرة..

وفي كتب التاريخ والتراجم والطبقات 175مرة..

ثالثا الحسن /

ورد في مجمل المصادر المتاحة 135مرة..

رابعا الحسين /

ورد في كتب العقائد 26مرة..

وفي كتب التفسير 13مرة..

وفى كتب الفقه والحديث 85 مرة..

وفي كتب التأريخ والسير 114مرة..

وفي كتب اللغة والتراجم والادب والبلدان 227مرة..