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مصطفى العمار يطالب الحكومة الالمانية بمنح اللجوء الفوري للاجئين العراقيين لانعدام الامن والاستقرار في العراق

منى محمد زياره

طالب عضو مجلس الامناء في الحزب الالماني الحاكم مصطفى العمار حكومته بمنح حق اللجوء الفوري للعراقيين المرفوضين المتواجدين على الاراضي الالمانية خاصة بعد الاحداث الاخيرة في العراق وما يشهده من انعدام للأمن والاستقرار .

وقال العمار في تصريح صحفي , قدمت طلبا بهذا الشأن باسمي وباسم منظمة انسانية بلا حدود الالمانية لرئيس الشؤون الخارجية رودريش كيزڤيتر لغرض عرضه على الحكومة خلال الايام القليلة القادمة حيث أبدى تضامنه الكامل معه ’ مضيفا كانت لدي نقاشات مهمة حول ما يجري من انتهاكات لحقوق المتظاهرين في العراق الذين لم يخرجوا الا للمطالبة بحقوقهم المسلوبة وخاصة اننا مازلنا شركاء مع الحكومة العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الارهابي .

واكد العمار ان ما يحدث في العراق بات وضعاً خطيراً لا يمكن السكوت عنه في ظل التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعراق الامر الذي سيزيد من تفاقم الوضع لذلك سأقوم خلال الفترة القادمة بتقديم طلباً آخر للاتحاد الاوربي لشمول العراقيين بحق الحماية واللجوء في اوربا في ظل الفوضى الامنية التي يشهدها الشارع العراقي .

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