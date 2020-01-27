منظمة تطالب وزارة السياحة بوقف رحلات العمرة للسعودية بسبب فيروس الكورونا

منظمة تحذر من تحول الكورونا لوباء عالمى كالانفلونزا الاسبانية

القاهرة: بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية اليوم الاثنين فى بيان عاجل وزارة السياحة المصرية بوقف كافة رحلات العمرة للسعودية وذلك تحسبا لانتشار وباء الكورونا بين المعتمرين

ودعا المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى بايقاف كافة رحلات العمرة للسعودية خلال موسم العمرة الجارى وذلك لمنع انتقال عدوى الكورونا لمصر لانتشار للفيروس فى الاماكن المزدحمة ولارتفاع عدد المعتمرين لاسيويين للسعودية

واكد ان فيروس الكورونا سيتحول لوباء عالمى مثل الانفلونزا الاسبانية التى حصدت ارواح ما يزيد عن 50 مليون شخص حول العالم