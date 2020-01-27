Posted on by

منظمة تطالب وزارة السياحة بوقف رحلات العمرة للسعودية بسبب فيروس الكورونا

منظمة تحذر من تحول الكورونا لوباء عالمى كالانفلونزا الاسبانية

القاهرة: بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية اليوم الاثنين فى بيان عاجل وزارة السياحة المصرية بوقف كافة رحلات العمرة للسعودية وذلك تحسبا لانتشار وباء الكورونا بين المعتمرين

ودعا المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى بايقاف كافة رحلات العمرة للسعودية خلال موسم العمرة الجارى وذلك لمنع انتقال عدوى الكورونا لمصر لانتشار للفيروس فى الاماكن المزدحمة ولارتفاع عدد المعتمرين لاسيويين للسعودية

واكد ان فيروس الكورونا سيتحول لوباء عالمى مثل الانفلونزا الاسبانية التى حصدت ارواح ما يزيد عن 50 مليون شخص حول العالم

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close