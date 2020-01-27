ميليشيا العصائب تتبرأ من قصف السفارة الامريكية في بغداد

تبرأت ميليشيا عصائب أهل الحق، اليوم الاثنين، من استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدةً أنها استغنت عن صواريخ “الكاتيوشا”.

وقال المتحدث العسكري باسم العصائب، جواد الطليباوي، في بيان تعليقاً على هجوم السفارة طالعته (باسنيوز): “مرةً اخرى نؤكد على ان القصف الصاروخي الاخير ضد سفارة (الشر) في بغداد هو ليس من عمل فصائل المقاومة العراقية”.

وأضاف، إننا “أكدنا في وقتٍ سابق انَّ فصائل المقاومة لن تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق”.

وأشار الطليباوي إلى أن “الصواريخ المستخدمة في القصف هي من الاسلحة التي استغنت عنها فصائل المقاومة منذ اعوام”.

وتابع، “اكَّدنا سابقا انَّ ردَّنا على عملية اغتيال الحاج ابو مهدي المهندس لا يقل عن مستوى رد الجمهورية الاسلامية على اغتيال الحاج قاسم سليماني”.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت، أمس الأحد، سقوط 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر.

وكان الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له السفارة الامريكية في بغداد ليلة أمس هو الخامس من نوعه منذ مقتل قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتتهم واشنطن فصائل مسلحة وميليشيات في الحشد بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أمريكيين.

في غضون ذلك، أمر رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، يوم أمس، القوات الامنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الامريكية في بغداد.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، السلطات العراقية إلى حماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق، عقب استهداف سفارتها في بغداد مساء أمس الاحد.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه (باسنيوز)، “إن المليشيات الإيرانية في العراق، تواصل تهديد أمن البلاد”، مؤكدة أن “أكثر من 14 هجوماً وقع من جانب إيران والميليشيات الموالية لها على أمريكيين في العراق منذ سبتمبر”.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن “الوضع في العراق يبقى متأزماً، لأن المليشيات التي تدعمها إيران لا تزال تشكل تهديداً للأمن”.