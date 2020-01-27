نائب: الكتل السياسية اتفقت على مرشح رئاسة الحكومة

أعلنت كتلة بيارق الخير، الأحد، عن اتفاق القوى السياسية على تقديم مرشح رئاسة الحكومة الجديدة خلال اليومين المقبلين.

وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “هناك بوادراً لحل أزمة مرشح رئاسة الحكومة الجديدة”، مبيناً أن “كتلته أجرت حواراً مع الأطراف المؤثرة.

واضاف انه “على أثر ذلك حصل شبه اتفاق على اختيار مرشح واحد بين الأسماء المتداولة وتقديمه خلال اليومين المقبلين، لرئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأكدت المرجعية الدينية العليا أن “تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر عن المدة المحددة دستوريأ ومن الضروري تعاون الأطراف المعنية لإنهاء هذه الأزمة، لأنها خطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة”.

وكان تحالف سائرون قد أعلن في وقت سابق، تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء الى ما بعد عودة رئيس الجمهورية من سويسرا.