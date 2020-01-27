هجرة دهوك توزع 21 إلف حصة من المساعدات للعوائل النازحة في المخيمات التابعة للمحافظة

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن توزيعها (21) ألف حصة من المواد الاغاثية بين النازحين المتواجدين في المخيمات التابعة لمحافظة دهوك .

وقال مسؤول فرع الوزارة في محافظة دهوك اسكندر محمد أمين ” ان كادر فرع الوزارة في المحافظة وزع في اليومين الماضيين (21) ألف حصة من المساعدات على النازحين تمثلت بالسلات الغذائية والسلات الصحية والأفرشة سبقها توزيع مادة النفط الابيض .

وبين أمين ان هذه المساعدات التي قدمتها الوزارة شملت النازحين في المخيمات بضمنها ( بيرسفي الاول والثاني ، كبرتو الاول والثاني ومخيم جم مشكو ) ، موضحا ان (6,300) حصة من المساعدات وزعتها فرق الوزارة الميدانية بين النازحين في مخيمي بيرسفي الاول والثاني ، فيما وزعت ( 10,500) حصة من المساعدات للنازحين في مخيمي كبرتو الاول والثاني ، وكانت حصة النازحين في مخيم جم مشكو (4,200) حصة من المساعدات .