Posted on by

هجرة دهوك توزع 21 إلف حصة من المساعدات للعوائل النازحة في المخيمات التابعة للمحافظة

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن توزيعها (21) ألف حصة من المواد الاغاثية بين النازحين المتواجدين في المخيمات التابعة لمحافظة دهوك .

وقال مسؤول فرع الوزارة في محافظة دهوك اسكندر محمد أمين ” ان كادر فرع الوزارة في المحافظة وزع في اليومين الماضيين (21) ألف حصة من المساعدات على النازحين تمثلت بالسلات الغذائية والسلات الصحية والأفرشة سبقها توزيع مادة النفط الابيض .

وبين أمين ان هذه المساعدات التي قدمتها الوزارة شملت النازحين في المخيمات بضمنها ( بيرسفي الاول والثاني ، كبرتو الاول والثاني ومخيم جم مشكو ) ، موضحا ان (6,300) حصة من المساعدات وزعتها فرق الوزارة الميدانية بين النازحين في مخيمي بيرسفي الاول والثاني ، فيما وزعت ( 10,500) حصة من المساعدات للنازحين في مخيمي كبرتو الاول والثاني ، وكانت حصة النازحين في مخيم جم مشكو (4,200) حصة من المساعدات .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close