وزير الكهرباء: لدينا عقود مع شركات عالمية ونحتاج الاستخدام الامثل للطاقة

أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الأحد، أن وزارته لديها عقود مع عدة شركات عالمية، وفيما أشار إلى حاجة الاستخدام الامثل للطاقة، نفى إقصاءه وكلاء عن المكون السني.

وقال الخطيب خلال حديثه في برنامج “المناورة” إن “وزارة الكهرباء لديها عقود مع عدة شركات عالمية متخصصة بالطاقة”.

وأضاف أن “وزارة الكهرباء تحتاج إلى الاستخدام الامثل للطاقة لإيصال الكهرباء إلى جميع المنازل”.

وأوضح الخطيب، أن “ما تحدث به النائب محمد الكربولي بشأن إقصائي وكلاء من المكون السني غير دقيق، والكربولي كان مشتبهاً عندما اتهمني”.

وشدد وزير الكهرباء، :” لست مدعوماً من أية كتلة سياسية او تيار سياسي”.