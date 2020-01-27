وفاة كوبي برايانت أسطورة كرة السلة وأربعة أشخاص آخرين في تحطم هليكوبتر

قال مسؤولون إن كوبي برايانت أسطورة كرة السلة المعتزل الفائز بخمسة ألقاب في الدوري الأمريكي للمحترفين توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر صباح يوم الأحد عن عمر 41 عاما.

وأضافت مدينة كالاباساس في كاليفورنيا إن أربعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في الحادث في حدود الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) على بعد 40 ميلا (65 كيلومترا) شمال غرب وسط لوس أنجليس.

ولم يتم التعرف على الضحايا.

وقال إيريك جارسيتي رئيس بلدية لوس أنجليس في بيان ”هذه لحظة تتركنا في معاناة للبحث عن كلمات للتعبير عن مدى الصدمة والحزن الذي نشعر به الآن وأصلي من أجل عائلة كوبي كلها في هذا الوقت الحزين“.

وأكد قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس أنه تم اخماد ألسنة اللهب في موقع الحادث ونشرت صورة لسيارة إطفاء والدخان الناجم عن الحريق.

وقال موقع تي.إم.زي إن برايانت (41 عاما) اعتاد السفر بطائرة هليكوبتر منذ أن كان لاعبا في صفوف لوس أنجليس ليكرز وكان يذهب إلى المباريات في طائرة هليكوبتر من طراز سيكورسكي إس-76.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة هليكوبتر من طراز سيكورسكي إس-76 تحطمت وقالت إن الهيئة والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل سيحققان في الأمر.

ونال برايانت خمسة ألقاب في دوري المحترفين الأمريكي مع ليكرز كما شارك في مباراة كل النجوم 18 مرة.

ولدى برايانت أربع بنات من زوجته فانيسا وهن جيانا وناتاليا وبيانكا وكابري المولودة في يونيو حزيران 2019.

وفاز برايانت بجائزة الأوسكار 2018 عن فيلم الرسوم المتحركة القصير ”دير باسكتبول“.

ووجهت اتهامات بالاعتداء الجنسي للاعب ليكرز السابق في 2003 بواسطة عاملة في فندق في كولورادو مما لطخ سمعته وأدى لتغطية صحفية واسعة للمحاكمة.

لكنه نفى المزاعم وسقطت التهم بعد ذلك بعد رفض المرأة الإدلاء بشهادتها.

وتقدم برايانت وزوجته بأوراق الطلاق في 2011 بعد زواج دام لعشرة أعوام لكن في 2013 توصلا إلى حل لخلافاتهما.

إعداد شادي أمير للنشرة العربية – تحرير أحمد مصطفى