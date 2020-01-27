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“AMC / IMG سيمنار ” تحسين فرص العمل للاطباء القادمين الى استراليا

.نظمت” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية” يوم الاحد ٢٦ كانون الثاني سيمنارا حول ” تحسين فرص العمل للاطباء القادمين الى استرالياImage preview

حيث استضافت د جمال غنام مدير الخدمات الطبية لمنطقة ايلاوارا ( التي تشمل 8 مستشفيات ) وعضو البورد في ” المجلس الطبي الاسترالي ” , و د مهند جابر الجراح الاستشاري في مستشفى ولونغونغ ، عضو البورد في جمعيتنا.

بعد الترحيب بالضيفين اشار الزميل د احمد الربيعي سكرتير الجمعية الى ان السيمنار هو احد اشكال التحرك الذي تقوم به الجمعية لمساعدة زملائنا القادمين الى استراليا في الحصول على عمل ، هذا التحرك الذي شمل الاتصال بالجهات الرسمية ( ومنها وزارة الصحة ) واعضاء البرلمان والتعاون مع الجمعيات الطبية للجاليات الاخرى ( كاللبنانية والهندية والبنغالية والباكستانية والفيتنامية ) بالاضافة الى توظيف شبكة العلاقات الواسعة للجمعية وزملائنا فيها.
.الزميل د مهند جابر قدم عرضا وافيا معزز بالسلايدات حول برنامج ” التقييم من خلال العمل ” الذي يفتح فرصا جيدة لعمل هؤلاء الزملاء متطرقا الى التجربة العملية لهذا البرنامج في مستشفى ولونغونغ

اما الزميل د جمال غنام فقد استفاض في شرح وتفصيل مكونات البرنامج وتطبيقاته وشروط الدخول فيه وفرصه وتطرق الى المراكز التي تعمل به في انحاء استراليا ( وعددها 10 ) . واشار الى امكانية توسيع برنامج ليشمل مستشفيات اخرى , كما تطرق الى اشكال اخرى من طرق تحسين فرص العمل ومنها .

.الجزء الاخير من السيمنار كان مخصصا لأسئلة الزملاء الحضور التي اجاب عليها د جمال غنام بتفصيل واف
ومن الجديربالذكر ان زملاء عديدين من ولايات اخرى قد حضروا السيمنار من خلال تقنية Teleonferncin

بعدها شكر الزملاء اعضاء البورد د جمال غنام و د مهند جابر على جهودهما لمساعدة الاطباء القادمين الى استراليا وقدموا لكل منهما شهادة تقديرية باسم جمعية الاطباء العراقيين في استراليا ونيوزلندا
وقد حضر السيمنار اعضاء البورد لجمعيتنا الزملاء د احمد الربيعي ، د عماد محمود ، د مهند جابر ، د سيف نوري ، د سمير يوسف ، د نور خوباز.Image previewImage previewImage previewImage previewImage previewImage preview

Dr Ahmad Alrubaie – OAM
Senior Consultant Gastroenterologist / Therapeutic Endoscopist / Bariatric Endoscopist
Senior Lecturer – University of NSW(UNSW)

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