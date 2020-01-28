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احباط تهريب 11 سيارة في العراق

اعلنت هيئة الجمارك، الاثنين، عن احباط تهريب (11) سيارة في العراق، فيما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة.

وقالت الهيئة في بيان ان “السلطة الجمركية في جمرك محطة بوابة البصرة وبالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ تمكنت من ضبط (٣) حاوية حجم ٤٠ قدم تحتوي على (١١) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة “.

وأكدت الهيئة على “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ”.

يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.

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