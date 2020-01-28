الاسماء المطروحة امام برهم صالح لتولي رئاسة الوزراء وهذا هو الاوفر حظا

كشف مصدر سياسي، عن الاسماء المطروحة امام رئيس الجمهورية برهم صالح لتولي رئاسة الوزراء، فيما اشار الى ان موعد حسم منصب رئيس الوزراء قريبا جدا.

وقال المصدر ان “الأسماء المطروحة حاليا لتكليفها رسميا بتشكيل الحكومة هي كل من محمد توفيق علاوي، وعلي شكري، وعبد الغني الأسدي، لكن الأوفر حظاً هو رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، الذي يحظى بتوافق أغلب الكتل السياسية، كما أن علاقته متزنة في ما يتعلق بالمعادلة الأميركية الإيرانية داخل العراق”.

واضاف ان “المرشح الذي يجمع أعلى عدد من الموافقات بين الكتل السياسية سيصار إلى تكليفه”، مشيرا الى ان “الأسماء المطروحة لم ترفض من قبل المتظاهرين من قبل”.

من جانبه اكد القيادي في تيار الحكمة محمد الحسيني، إنه “خلال هذه الأيام (الأسبوع الحالي)، سيتم حسم تكليف رئيس الوزراء المقبل”، لافتا الى ان “هناك حراك سياسي على أن تكون الشخصية غير جدلية ومقبولة من قبل الشارع العراقي، ولديها القدرة على حل الأزمات التي يمر بها العراق، وهذا الأمر متفقة عليه قوى سياسية فاعلة، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح”.

وبيّن الحسيني أن “الأسماء المطروحة في الإعلام هي ذاتها أمام الرئيس العراقي برهم صالح، وربما تكون هناك مفاجأة في طرح اسم غير مطروح سابقاً، فكل أمر وارد في العملية السياسية”، لافتا الى انه “إذا كان هناك توافق على اسم من هذه الأسماء المرشحة، مع وجود قبول شعبي وجماهيري على مرشح معين، سوف نصوت له وسوف ندعمه، وقد لا نشارك في الحكومة المقبلة المؤقتة، فنحن نصوت ونوافق على أي شخصية عليها توافق سياسي – شعبي”.

وأعلن النائب محمد الخالدي، امس الأحد، عن اتفاق القوى السياسية على تقديم مرشح رئاسة الحكومة الجديدة خلال اليومين المقبلين.