التربية: أكثر من 20 الف متقدم للامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 20 الف متقدم للامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي، فيما دعت الأهالي لمساندة المتقدمين وتوفير الاجواء الصحية والنفسية الملائمة لهم.

وقالت الوزارة في بيان انه طتم تسجيل 27,890 الف متقدم لخوض الامتحان التمهيدي الخارجي للمديريات العامة للتربية في محافظة (الديوانية ، المثنى ، ديالى ، النجف الأشرف ، الانبار ، بالإضافة الى محافظة بغداد الكرخ الأولى والثانية) ، المزمع انطلاقهُ في الـ3 من شهر آذار المقبل “.

واضافت ان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات قد حددت يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر اذار المقبل موعدا لبدء الامتحانات التمهيدية للمتقدمين الخارجيين في المديريات العامة في بغداد والمحافظات”.

واشارت الى ان “عدد المسجلين لخوض الامتحان في تلك المحافظات بلغ نحو 27,890 ألفا ما بين الذكور والإناث وللمراحل الدراسية كافة”، داعية “جميع الأهالي لمساندة المتقدمين وتوفير الاجواء الصحية والنفسية الملائمة لهم لكي يتمكنوا من تحقيق افضل النتائج في امتحانهم الوطني”.

