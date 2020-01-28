الخزعلي يحدد شروط اختيار رئيس الوزراء المقبل

حدد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، شروط اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وقال الخزعلي في تغريدة نقلها مكتبه في “تويتر” إنه “إتماماً للمطالب المحقة لأبناء شعبنا ومن اجل قطع نزاع القوم وانهاء الجدل وافشال مشروع الفتنة نعتقد ان رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون مستقلاً ولا ينتمي إلى أي جهة سياسية ولديه تجربة إدارية ناجحة، وليس لديه جنسية ثانية والأفضل أن يكون من عراقيي الداخل”.

وأشار إلى “ضرورة ان يكون قادراً على فرض هيبة الدولة وبسط الأمن والقانون، ويتعهد بالالتزام بقرار البرلمان والشعب بإخراج القوات الاجنبية، ويتعهد بتنفيذ الاتفاقية مع الصين”.

وأكد الخزعلي، على “ضرورة إلزام المفوضية العليا للانتخابات والقوى السياسية بتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام”.