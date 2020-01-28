الكهرباء: ماضون بتنفيذ الخطة الوقودية للاستغناء عن الغاز الايراني

اكدت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، انها تبحث عن ﻣﺼﺎدر ﺑﺪﻳﻠﺔ للوقود الايراني، فيما اشارت الى انها ماضية بتنفيذ الخطة الوقودية للاستغناء عن الغاز الايراني.

وقال المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ الوزارة اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ﻟـ”اﻟﺼﺒﺎح”، ان ” اﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻌﺮاق ﻳﺘﺮاوح ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﲔ 13500 ﻣﻴﻐﺎواط اﻟﻰ 14200 ﻣﻴﻐﺎواط وان ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺗﺼﻞ 15 ﺳﺎﻋﺔ واﻟﺒﺼﺮة 24 ﺳﺎﻋﺔ و22 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ و22 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺴﺎن و17 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك”، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ان “ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻃﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﻐﺪاد وﺑﺎﺑﻞ وﻛﺮﺑﻼء واﻟﻨﺠﻒ واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﻐﺎز اﻻﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻤﺎ اﺛﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﺎج المحطات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ”.

واضاف ان “اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻀﺦ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻻن ﻣﺎﻳﻘﺎرب 3 ملايين ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﺻﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ المتفق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 25 ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ”، لافتا الى ان “اﻟﻮزارة وﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ المشكلة ﻟﺘﺠﺎوز ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﺦ اﻟﻐﺎز اﻻﻳﺮاﻧﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻣﺴﺘﺸﺎري رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ووزارﺗﻲ اﻟﻨﻔﻂ والمالية ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر وﻗﻮد ﺑﺪﻳﻠﺔ وﺗﻬﻴﺌﺔ وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ”.

وتابع “من الممكن ان ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﻐﺎز لمدد اﻃﻮل وﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺣﺼﻞ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻛﺒﺮ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم”، موضحا ان “ﻣﻦ بين اﻻﺟﺮاءات المسرعة ﻟﺘﺠﺎوز ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻮﻗﻮد المجهز ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻐﺎزﻳﺔ، ﻷن ﺗﺎﻫﻴﻠﻬﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﺎﻣﺪاد المحطات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز المصاحب”.

وﺑﺸﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ المفروضة ﻋﻠﻰ اﻳﺮان، ذﻛﺮ اﻟﻌﺒﺎدي ان “اﻟﻌﺮاق اﻟﻰ اﻻن ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻣﺪادات اﻟﻐﺎز ﻻﺳﻴﻤﺎ وان اﻟﻌﺮاق ﻳﺴﺪد ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻻﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ”، مشيرا الى ان “اﻻﻋﻔﺎء ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻻرﺑﻊ اﺷﻬﺮ وﻣﻦ المؤمل ان ﻳﻤﺪد ﺑﻌﺪﻫﺎ وذﻟﻚ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺮاق الماسة ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء”.

واكد ان “اﻟﻮزارة ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻳﺮاﻧﻲ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار 1200 ﻣﻴﻐﺎواط، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا فاﻟﻮزارة ماضية بﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻗﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺜﻼﺛﺔ اﻋﻮام ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻲ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻐﺎز اﻻﻳﺮاﻧﻲ”.