Posted on by

المالكي يدعو الى التهدئة وتجنب التصعيد

أعرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، عن رفضه لاستهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات في العراق، مؤكداً ضرورة العمل على التهدئة وتجنب التصعيد.

وقال مكتب المالكي في بيان إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفيرة استراليا جوان لونديس وسفيرة نيوزلندا تريدين دوبسن في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة”.

وأكد المالكي، وفقاً للبيان، على “أهمية تعزيز العلاقات مع جميع دول العالم على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”، مثمناً “مواقف استراليا ونيوزلندا الداعمة للعراق”.

ولفت المالكي، إلى “الوضع المتأزم في البلاد وتداعيا العملية السياسية وضرورة العمل على التهدئة وتجنب التصعيد”، معرباً عن “رفضه استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة لدى العراق”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close