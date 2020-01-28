المالكي يدعو الى التهدئة وتجنب التصعيد

أعرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، عن رفضه لاستهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات في العراق، مؤكداً ضرورة العمل على التهدئة وتجنب التصعيد.

وقال مكتب المالكي في بيان إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفيرة استراليا جوان لونديس وسفيرة نيوزلندا تريدين دوبسن في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة”.

وأكد المالكي، وفقاً للبيان، على “أهمية تعزيز العلاقات مع جميع دول العالم على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”، مثمناً “مواقف استراليا ونيوزلندا الداعمة للعراق”.

ولفت المالكي، إلى “الوضع المتأزم في البلاد وتداعيا العملية السياسية وضرورة العمل على التهدئة وتجنب التصعيد”، معرباً عن “رفضه استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة لدى العراق”.