النجيفي: لا توجد رواية حكومية مقنعة بشأن استهداف المتظاهرين السلميين

دعا رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي، الاثنين، الحكومة إلى إيقاف ما وصفها بـ”المجازر” بحق المتظاهرين، معتبراً أنه ليس هناك “رواية حكومية مقنعة” ازاء ما يحدث من “استهداف للمتظاهرين السلميين.

وقال النجيفي: “لمصلحة من يدفع بالبلد نحو التأزيم و منزلق الفتنة، والمواجهة الداخلية والخارجية؟ لا توجد رواية حكومية مقنعة ازاء ما يحدث من استهداف للمتظاهرين السلميين”، مضيفاً: “منذ أربعة أشهر ونحن نحصي الشهداء والجرحى من شبابنا الغاضبين دون محاسبة الجناة أو إيقاف المجازر بحقهم”.

وأضاف النجيفي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنه “لا بد للحكومة من معالجة ذلك، أو إعلان عجزها عن حماية المتظاهرين، وكشف الطرف الذي يستهدفهم والا ستضطر القوى السياسية والمجتمعية لطلب الحماية الدولية الشعب”.

وأشار إلى أن “على أحزاب السلطة تفهم المخاطر المحدقة بالوطن وترك المجال لرئيس الجمهورية لتكليف شخصية مناسبة لرئاسة حكومة انتقالية تلبي طموح المتظاهرين وتقوم الاصلاحات المطلوبة”.