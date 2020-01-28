النفط تعلن عن تصدير أربع شحنات فورية من النفط الأسود

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن تحقيق إيرادات مالية عن تسويق النفط الأسود من خلال بيع أكثر من أربع شحنات فورية وبواقع أكثر من 174 مليون دولار.

وقال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علاء الياسري في بيان إن “الشركة استطاعت تصدير وتسويق 4 شحنات فورية من النفط الأسود بواقع شحنتين خلال شهر كانون الأول 2019 الماضي وشحنتين لشهر كانون الثاني 2020 الحالي، بواقع مليون برميل لكل شحنة وفق الآلية الجديدة التي أقرها المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، بايرادات اجمالية بلغت 174 مليون و400 ألف دولار”.

وأضاف الياسري، أن “إجمالي الإيرادات من تسويق النفط الأسود وفق الآلية الجديدة حقق زيادة مالية بلغت 81 مليون دولار لأربع شحنات فقط مقارنة بالآلية السابقة”.

يذكر أن العقود التي أبرمتها شركة التسويق مع شركتي النقل البحري والنقل البري والعقود المبرمة مع شركتي ناقلات النفط العراقية وتوزيع المنتجات النفطية ضمن تشكيلات وزارة النفط تهدف إلى تعزيز مشاركة الشركات المحلية في نقل المنتجات النفطية، وأن هذه العقود تسهم في تعزيز القدرات المالية لهذه الشركات، وتحقيق إيرادات مالية إضافية.