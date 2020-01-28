بارزاني يشكر ألمانيا بعد قرار استئناف تدريب قوات البيشمركة

وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، شكره لألمانيا “حكومةً وبرلماناً” بعد قرار استئناف تدريب قوات البيشمركة، فيما اكد على أهمية مواصلة دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش العراقي، فيما حذر أن تنظيم “داعش” لا يزال خطراً كامناً في بعض مناطق العراق.

وقال بارزاني في بيان صدر اليوم، إنه استقبل وفداً برلمانياً ألمانياً تألف من مفوض الحكومة الألمانية للحرية الدينية ماركوس غروبل، والعضو في لجنة الشؤون الخارجية يورغن هاردت.

وفي اللقاء الذي حضره مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزيي وممثل حكومة الإقليم لدى ألمانيا دلشاد بارزاني والقنصل الألماني في أربيل باربارا فولف، جرى بحث آخر مستجدات العراق والمنطقة والعلاقات بين إقليم كردستان وألمانيا، بحسب البيان.

ووجه رئيس حكومة إقليم كردستان شكره ل‍ألمانيا، حكومةً وبرلماناً، بعد قرار استئناف تدريب قوات البيشمركة، مؤكداً على أهمية مواصلة دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش العراقي، خاصة أن تنظيم داعش لا يزال خطراً كامناً في بعض مناطق العراق.

هذا وأشار الوفد البرلماني الألماني الى مكانة إقليم كوردستان كعامل استقرار مهم بالنسبة للعراق والمنطقة، كما عبّر عن استعداد ألمانيا لتعزيز العلاقات وخصوصاً في التجارة والاستثمار.