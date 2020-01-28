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بومبيو يؤكد لعبد المهدي استعداد بلاده إجراء مباحثات حول تواجد القوات الأجنبية بالعراق

شدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، على أهمية التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق، فيما اكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو استعداد بلاده لإجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الأجنبية في العراق.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو”، مبينا انه “جرى التأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وعلى ادانة الاعتداءات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد وتعزيز إجراءات القوات العراقية المسؤولة عن حمايتها ومتابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتقديم مقترفيها الى القضاء”.

وشدد رئيس الوزراء “على أهمية التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك”.

فيما أكد وزير الخارجية الامريكي “استعداد بلاده لإجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الأجنبية في العراق والتعاون لتحقيق السيادة العراقية”.

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