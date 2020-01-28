ترامب ينشر خريطة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وفق “صفقة القرن”



نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خريطة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وفق خطة السلام لتسوية الصراع في الشرق الأوسط والتي أعلنها اليوم الثلاثاء.

وتتضمن “خطة السلام”، المعروفة باسم “صفقة القرن”، بحسب “روسيا اليوم”، “دولة فلسطينية مقسومة إلى جزئين، من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة، يربط بينها نفق يمر أسفل أراضي دولة إسرائيل، التي ستشمل منطقة غور الأردن”.

كما تشير هذه الخريطة إلى أن “صفقة القرن” لا تنص على نقل أي من الفلسطينيين والإسرائيليين من أماكن إقامتهم الحالية.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، لأول مرة عن البنود الأساسية للخطة التي وضعتها إدارته، بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.