تعديلات لقروض الطلبة ورفع قيمتها الى 10 ملايين دينار

اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الاثنين، عن اصدار تعديلات على ضوابط تمويل قروض التعليم ،فيما رفع قيمة القرض الى 10 ملايين دينار.

وقال المصرف في بيان له ان “ضوابط تمويل مرابحة التعليم تتضمن الحد الاعلى للتمويل 10 ملايين دينار بعد ان كان الحد الاعلى 3 ملايين دينار، وبنسبة مرابحة( فائدة) 15% بدلا من 25% ، ومدة التمويل 10 اشهر”، مبينا ان “القسط الاول يستحق بعد 30 يوم من استلام الجهة التعليمية المبلغ”.

واضاف المصرف انه “طالب التمويل عليه تقديم المستمسكات الثبوتيه مع هوية الجهة التعليمية الخاصة به، وكذلك تقديم تأييد من الجهة التعليمية باستمرار الطالب بالدوام “.

واشار المصرف تاى ان “الموظفين الموطنه رواتبهم لدى فروع المصرف يتم شراء مقعد دراسي للموظف الموطن او احد افراد عائلته ابتداء من الدراسة الابتدائية وصولا لدراسة الدكتوراه تصل الى 10 ملايين دينار وبنسبة مرابحة 10%”.

وتابع المصرف ان “على طالب التمويل تقديم كفيل ضامن من موظفي دوائر الدولة يساوي صافي راتبه الشهري ضعف القسط، اما اذا كان الطالب موظف ومستمر بالخدمة فلا يستوجب عليه تقديم كفيل ويكون المنح بضمان راتبه”، مبينا انه “بالامكان تجديد المنح لمن يرغب بعد تسديد الاقساط المترتبه بذمته للسنة الدراسية السابقة وبنفس معاملة المنح السابقة فقط تقديم طلب (تجديد المنح ) دون استيفاء الرسوم المترتبه حسب جدول اجور العمليات المصرفية”.

وباشر مصرف النهرين الاسلامي الحكومي بمنح سلف للموظفين والمواطنين خلال الفترة الماضية وفق اليات وضوابط معينة.