جنايات ميسان تصدر أحكاما مختلفة لمدانين بالمتاجرة بالمخدرات‎ ‎

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاثنين، أحكاما مختلفة على مدانين اثنين مع غرامات مالية بحقهم عن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد المتاجرة فيها.
وقال ممجلس القضاء الأعلى في بيان، إن “محكمة جنايات ميسان نظرت قضيتين تتعلقان بحيازة وتجارة المواد المخدرة،حكمت على المدان الاول بالسجن عشر سنوات فيما قضت بالسجن ست سنوات على المدان الثاني مع غرامات مالية بحقهما مقدارها عشرة ملايين دينار وفي حالة عدم الدفع حبسهما لمدة سنة واحدة”.
وأضاف أن “كيسا من مادة المثيل امفيتامين وبوزن كليو غرام واحد عثر عليها في دشبول سيارتهما في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان”.
وأشار إلى أن “الاحكام بحق المدانين تأتي وفقا لاحكام المادة ٢٨/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧”.