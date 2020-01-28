د.فادي نصر يصالح أصالة على مرآتها بمنتهى النعومة والبساطة

الرياض – 27 يناير 2020:

بكل إحترافية علمية طبية وفنية كما وصفته الفنانة القديرة أصالة نصري، قدم الدكتور فادي نصر خبراته الطبية في عالم التجميل للنجمة العربية أصالة ، التي أوكلت له المسؤولية الكاملة عن مظهرها بكل ثقة تامة، دون تردد، وقالت: “هو الفنان الدكتور الصديق اللي مسؤول عن مظهري وهو اللطيف الذي أشتكي له مما يزعجني بمرآتي، فيصالحني عليها بمنتهى النعومة والبساطة”، وذلك عبر حسابها الشخصي والرسمي في تويتر.

ومن جهته أكد د. فادي نصر الذي يتخذ من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً له ولمركزه الطبي المتخصص بالتجميل بدون جراحة، أن أهم ما يميز الفنانة أصالة أنها تمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، وقال: “من معرفتي وصداقتي بأصالة، هي من الفئة القليلة التي تشع بمحبتها للناس، وتمد من حولها بالقوة والايمان بالحياة”، مؤكداً أنها إنسانة مرهفة الحس وتحب الناس، وأنوثتها طاغية رغم شموخها وكبريائها”.

هذا ويعتبر د. فادي نصر مقصد العديد من الفنانين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا، لما يتمتع به – حسب وصف جميع زائريه – بنمط خاص في التجميل لاستخدامه تقنيات حصرية لم يستطع أحد الوصول الى درجة إحترافيته وإتقانه لها، خاصة للحفاط على مظهر الشباب دون مبالغة وبدون جراحة، والوصول الى أفضل نتيجة مع مرضاه بشكل صحي وطبيعي، وهو ما يلتزم به بإصرار دائم بعد كل تشخيص لمراجعيه يومياً .

ومن المعروف عن د. فادي نصر حرصه على تقديم الثقافة التجميلية بنصائح وعلاجات هامة للمرأة والرجل، من خلال مجموعة من المنابر الإعلامية المتنوعة التي يحل عليها ضيفاً إستشارياً، من بينها برنامج “صباح الخير يا عرب” وعدد من البرامج الأخرى الهامة، إلى جانب تسجيله وتصويره عدد من الفيديوهات التوعوية بمجال التجميل، والمعروضة على قناته الخاصة على الموقع الشهير “اليوتيوب”، والذي يظهر مدى إحترافيته في هذا التخصص الهام جداً في العصر الحديث، للنظر للحياة بصورة حيوية أكثر إشراقاً وإيجابية.

ملاحظة: الصورة المرفقة للفنانة أصالة والدكتور فادي نصر

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مــراد النتشـــة