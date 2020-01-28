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صحة كردستان تعلن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في الاقليم

نفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان “للأسف نشرت بعض الصفحات ووسائل الإعلام بدون الاستناد إلى أي مصدر وبشكل غير صحيح وبلا أساس خبر حدوث إصابة بمرض فيروس كورونا(nCoV-2019) المستجد في الاقليم”.

وأضافت، “من هنا نطمئن المواطنين الكرام بأن المؤسسات الصحية تراقب بدقة بالغة وباستمرار هذا المرض بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض، كما نسترعي الانتباه بأن أي جهة لا تعد مصدراً رسمياً للتصريح بهذه الأخبار باستثناء وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية WHO”.

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