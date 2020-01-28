صفقة القرن : شعبها يعرف شعابها ونحن لا نخافها..لن تَّهنأوا لا بالشبر الأول ولا بالأخير!!

د.شكري الهزًّيل

ساكتب لكم اليوم ماهو جديد وماهو جديد قديم مخطوط بخطوط التاريخ الفلسطيني العريض الطويل ونحن هم أبناء رحامها وشعبها وذاكرتها ونعرف شعابها وبحارها وجبالها وما هرمت طيورنا في أعالي جبالنا وعلى شواطئ بحارنا وهي تُّغرد جيل بعد جيل لحرية فلسطين..يا زين اسمعنا زين حنا “قلنالك” فلسطين ولو بعد حين ولا أمريكا راح تنفعك ولا اليسار ولا اليمين ولا عباس ولا عصابة رام الله ولا راتب أوروبا ولا دولارات نفط العرب ولا حتى ” غراب البين”..شَّوح.. لَّوح..طير.. هَّدي ما راح تنفع حتى لو جلبت مليون كذبة ” طابو الالفين”.. نعلمك ان هناك في زاوية البيت العتيق صندوق عتيق بداخلة جيب قمباز ابي العتيق وبداخلة ورق عتيق مصبوب بحبر عماده كلمات لا يخطئ التاريخ قراءتها … عتيق ابن عتيق .. اصيل ابن اصيل هذا الحق الفلسطيني..طابو القمباز…اقرأ: كانت “اسمها” فلسطين وصارت تسمى فلسطين…على هذه الأرض ما يستحق الحياة..على هذه الأرض سيدة الأرض..أم البدايات..أم النهايات..كانت تسمى فلسطين..صارت تسمى فلسطين..سيدتي: أستحق .. لأنك سيدتي .. أستحق الحياة…ولانها سيدة التاريخ وسيدة14 مليون فلسطيني…يستحقون الحياة والكرامة, فمن هم هؤلاء العابرون واللاهوتيون حتى يمحون هذا الاستحقاق بجرة قلم.. هل صارت فلسطين مجرد شقة للبيع في أبراج ترمب وهل صارت عقارا من عقاراتهذا الوبش االلاهوتي الوقح والفاشي..هل صارت فلسطين مجرد سلعة للبيع في انتخابات أمريكا وانتخابات الكيان؟..هل صار ترمب ونتانياهو والصهيوني القذر فريدمان سفراء الله على الأرض حتى يسلبوا الشعب الفلسطيني وطنه وحقوقة بجرة قلم؟.. هل صارت أنظمة عرب الردة والنذالة وسلطة أوسلو الخائنة قدر محتوم؟…هل اصبح الشعب الفلسطيني أبو الانتفاضات والهبات شعب عاق الى هذه الدرجة الذي يظن فيها الأعداء انهم مخولون بالتصرف بفلسطين وارض فلسطين كما يحلوا لهم وللمشروع الصهيوني والترمبي الامبريالي القذر..الى هذا الحد وصلت العربدة الصهيونية والصهيولاهوتية الامريكية..حد مصادرة فلسطين من شعبها في وضح النهار ضاربين بعرض الحائط كل ماهو حق وتاريخ فلسطيني.. خسئ الخاسئون حتى ولو كان في صفهم عرب الردة بما فيهم فلسطينيي “ّ أوسلو” العار واوسلو الكارثة!!

نحن نعيش في زمن القيادة الساقطة وزمن سلطة أوسلو التابعة لمنظومة الاحتلال ومنظومة المخابرات الامريكية اللتي تمول منتسبي شرطة وجيش دايتون التابع لمحمود عباس حامي حماة ظهر الاحتلال ومُختطف كامل القضية الفلسطينية وبائعها في سوق الراتب والامتيازات اللتي يتلقاها موظفي عصابة أوسلو مقابل حماية وجود واستمرار الاحتلال والاستيطان ليس في الضفة والقدس فحسب لابل في كامل فلسطين والانكى من هذا وذاك ان هذه العصابة هي عرابة صفقة القرن وسترونها تخرج في تمثيلية فعاليات مناهضة لهذة الصفقة وفي اليوم التالي ستعود ” حليمة الى عادتها القديمة”: تنسيق مخابراتي مع الاحتلال وانتظار صراف الراتب اخر الشهر… المشكلة ليست في الانقسام الفلسطيني الفصائلي لابل في سلطة فلسطينية فاسدة وعاجزة تعمل لصالح الاحتلال وليس لصالح الشعب الفلسطيني..لم يتوقف سلاطين الكذب والتضليل والعجز من نبيل ابوردينة الى صائب عريقات عن ممارسة تبرير وتمرير العجز وتجهيز الأرضية إعلاميا مجددا لقبول التنازل القادم… سلطان الكذب منذ عقود والناطق باسم نهج الخيانة في رام الله نبيل ابوردينة يزعَّم بان شركة أوسلو” تملك ” خطة مواجهة صفقة القرن”وهي لاتملك سوا خطة التنسيق المخابراتي مع الاحتلال والمفارقة ان شرطة”الشركة”تتلقى رواتبها من أمريكا وتحديدا من خزينة المخابرات الامريكية CIA…كيف سيواجه العملاء مُموليهم واسيادهم الذين يدفعون لهم راتبا مقابل الخيانة والعمالة للاحتلال؟!… العميل لا يخالف اوامر سيدة وهو الذي يهيأ له أرضية العربدة بالاستيلاء على ما يشاء من فلسطين وكأنها عقار من عقارات أبراج ترمب.. يبيع ويشتري كيفما شاء ومتى شاء..!!

الحقيقة الصادمة هي ان محمود عباس الكهل المريض دمر ويدمر القضية الفلسطينية بطريقة ممنهجة عبر عصابات جماعات اوسلو التي تستعمل عباس كواجهة للحفاظ على مصالحها المرتبطة بالاحتلال الاسرائيلي اللذي يقوم بدورة بتدمير كل ماهو فلسطيني… نموذج بوتفليقة الجزائر طبق الأصل موجود في فلسطين..” رئيس” عجوز مريض وعصابة اوسلوية فاسدة وحقيرة تدير شؤون بيع فلسطين مقابل راتب و امتيازات.. واجهات الحضيض” الفلسطيني” تشارك الاحتلال في احتلال فلسطين..يلعبون بالوقت والانتخابات والشعارات لتثبيت سلطة الفساد والاحتلال..قادوا القضية الفلسطينية الى الحضيض والى مربع ان يستهتر ترمب ونتانياهو بكل ماهو حق فلسطيني..صفقة القرن جزء من مجزرة جغرافية وديموغرافية يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا!!

بعض الناس وبعران التاريخ المسروق يُسَّوقون صفقة ترامب كصفقات البيع والشراء وكّان الوطن الفلسطيني بضاعة في سوق عكاظ المحلي والعالمي وكأن هذا الوطن السليب لا يكفية ما فية من اوجاع الاحتلال والَّام الخيانة الوطنية والامية الوطنية التي تفشت في صفوف بعض الشرائح الفلسطينية الضالة الى حد ان البعض الضال يحتفل باستقلال الكيان الغاصب ويشعل شعلة يوم استقلالة المزعوم فيما الطرف الاخر على الضفة الاخرى يرسل رسائل التهاني والتبريكات ويذيلها بتوقيع الرئيس الفلسطيني المزعوم ..رئيس دون كيشوتي قوات جيشة وشرطتة تخدم كميليشيات”صحوات” مساندة في صفوف جيش الاحتلال وعلى معابر الكانتونات الفلسطينية في جمهوريات المستوطنات الصهيونية التي ستحولها صفقة قرن ال ترامب وال سعود الى مستوطنات شرعية يحق لها التمدد والتوسع وسرقة اراضي الفلسطينيون متى وكيفما شاءت, وعن حال واحوال القدس في صفقة ” القرن” فحدث بلا حرج فهي ستبقى عاصمة الكيان الموحدة الى الابد و قد قام دونالد ترامب بنقل سفارة امريكا كخطوة اعتراف بالقدس كعاصمة للكيان, وفيما يتعلق باللاجئين وحق عودة الملايين من الفلسطينيين الى وطنهم فهذا الامر الغَّتة وستلغية “صفقة القرن” الحقيرة بجرة قلم ولا ذكر لة في هذة الصفقة ناهيك عن ان الدولة الفلسطينية ستبقى معلقة على مخالب الورق..ببساطة: صفقة قرن ال ترامب وال سعود وعرب الردة هي حرفيا برنامج حزب الليكود الاسرائيلي,,لا دولة فلسطينية,لا وقف للاستيطان ولا ازالة مستوطنات, اسقاط حق العودة للاجئين, القدس موحدة عاصمة الكيان!!

واضح ان مايسمى ب صفقة القرن الذي يقف من وراءها الكاوبوي الأمريكي والصهيونية العالمية وابوبعير السعودي صفقة تبادل مصالح بين اطراف صهيونية ولاهوتية وعربان الردة جوهرها تصفية القضية الفلسطينية .. صفقة بالونات اختبار تهدف اختبار

وجس نبض ردة الفعل الفلسطينية على عناصر صفقة تنهي وجود القضية كيانا وارضا وشعبا من جهه وتقوم بتثبيت وضعية ما سرقة الاحتلال والمستوطنات من اراضي فلسطينية كجزء من دولة الاستيطان الاسرائيلية من جهه ثانية وبالتالي صفقة قرن ال ترامب ستلغي ليست فقط فكرة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 لابل ستلغي كامل القرارات الاممية ما يتعلق بالقدس واللاجئين,بمعنى واضح وموضَح صفقة القرن ستشكل ضربة قاضية لنضال الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا.. المحصلة ستكون سلطة وَّهم على ارض بدون سيادة كماهو حال سلطة اوسلو منذ عام 1993 و حال سلطة رئيسها الذي يسمى زورا بالرئيس الفلسطيني او رئيس دولة فلسطين..دولة ورق وكارتون منسجمة ومنصهرة داخل منظومة دولة الاحتلال الاسرائيلي؟؟

نعرف وندرك ان بعض الشرائح الفلسطينية قد انصهرت في منظومة الاحتلال اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ونسيت وطنها فلسطين واستبدلته بوظيفة وراتب وبيت ومركبة وهذة الشرائح المزركشة والساقطة تاريخيا ووطنيا لم ولن تكن يوما من الشجن والالم الفلسطيني, فهي خارجة دنيا واخرة عن ومن الصف الفلسطيني وهي في المحصلة في صف وسرب الأعداء, لكن الخير كل الخير في أكثرية الشعب الفلسطيني وطنا ومهجرا وهم شعبها قلبا وقالبا وحقا وحقيقة وهم شعبها اللذي يعرف شعابها وتضاريسها وهو الشعب اللذي سيقول لللاهوتي الصهيوني ترمب:نحن لا نخافها ولا نخشى صفقة قرنك ما زال فينا نفس ينبض وفي رحم نساءنا جنين فلسطيني واحد..لن تَّهنأوا لا بالشبر الأول ولا بالأخير!!

اخيرا وليس اخرا لا بد من دقمقة ” الدقماق.. الشاكوش” حروف الكلمات و تثبيت رصاص معانيها..دقماق يدق مساميرة في اركان من خانتهم الذاكرة وتطاولوا على ماهو اطوَّل منهم هامة وقامة واطول منهم باعا وتاريخا واكثر منهم وعيا..في فلسطين شعب يؤمن بمقولة ماضاع حق ووراءه 14 مليون مطالب…صفقة قرن ال ترامب وفريدمان وكوشنر ونتانياهو وعرب ابوالغيط صفقة مجرمة هادفة الى هدم الحلم والحق الفلسطيني عبر تثبيت الباطل الصهيوني على كامل فلسطين بما فيها القدس…

نقول للملأ ولمعتوه واشنطن ومغرور تل ابيب وعرب الردة وعرب الساقط ابوالغيط وبعران الخليج وسقطاء مقاطعة رام الله: *لن تفرحوا بحلمكم الرخيص والقذر حتى لو وقعتُم ملايين المراسيم وجلبتم مليون كذبة ” طابو الالفين عام” ومليون ” صفقة قرن” وضممتم على الورق الغور الفلسطيني..فلسطين ارض محتلة منذ قرن من الزمن وكل ما يقوم به الاحتلال حبر على ورق سيبٍله لاحقا وسيشربة ويتذوَّق معه علقم الهزيمة…لا تفرحوا بالصيد يا صايدينه”صائدينه” في زمن عصابة أوسلو وعرب الردة, فالصعايب والشدايد قادمة لا محالة وشعبها يعرف شعابها ونحن لا نخافها ولا نهابها.. المتغطي بامريكا وعربان الردة وعصابة أوسلو: عريان..!!

عام 1947 عقد الامريكان والصهاينة صفقة القرن بتقسيمهم فلسطين عبر الامم المتحدة الامبريالية ومن ثم الاستيلاء عليها بالكامل وتشريد اكثرية الشعب الفلسطيني عام 1948 ومن ثم احتلال كامل فلسطين عام 1967..لم يبقى في الوادِ عظاما ولا في فلسطين ارضا للصفقات والمغامرات…عاشت فلسطين ارضا وشعبا وما ضاع حق ووراءه 14 مليون فلسطيني مطالب بحقة كاملا بوطنة..** صفقة القرن : شعبها يعرف شعابها ونحن لا نخافها..لن تَّهنأوا لا بالشبر الأول ولا بالأخير..عاشت فلسطين ارضا وشعبا ووطنا ومهجرا ولن يضيع حقا ووراءه مطالب.!!