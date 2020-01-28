فشل العقل العربي بالتغير، وسذاجة جماهيرنا بحث لايفهمون كلمات قاداتهم،

نعيم الهاشمي الخفاجي

الكثير كتب عن الاصلاح بالوطن العربي وعجزوا عن تشخيص اسباب فشل العقل العربي، ولم يستطيعوا معرفة السبب في تشخيص أزمة العقل العربي،وعجزوا في نقد العقل العربي، الأزمة الحقيقية في فشل حركة التغير في طبيعة تفكير العقل العربي، هذا الفشل انعكس بشكل سلبي على جميع المكونات المجتمعية في حركة التغير، لاسيما المكونات السياسية التي نشأت بهدف التصحيح،منها اليسارية والوطنية والإسلامية على حد سواء،

نقاط الفشل هي

•الفشل في طرح سؤال المعرفة

•الفشل في مواكبة التطور والارتداد الي الماضاوية

•ومحاربة أصحاب الفكر ودعاه طروحات النهضة

•الفشل في تعلم كيفية إنتاج المعرفة

•الفشل في معالجة الفشل في التغير

عدم توفر الإرادة لدي النظام السياسي العربي في تغير منظومة المفاهيم،بسبب ان الانظمة السياسية العربية صنعها الاستعمار ومعظم الحكام جائوا في التوارث

الفشل في تعلم إنتاج المعرفة، رغم أن المجتمع العربي يمتلك كل المقومات التي تساعده على تعلم إنتاج المعرفة من حضارة وتاريخ ومال وثروات و تعاقبت على بلداننا

الكثير الحضارات الإنسانية والاديان السماوية منذ القدم.

رغم هذه العوامل، لم يستطيع العقل العربي الخروج من أزماته بسبب السطوة السياسية والصراع علي السلطة والإستئثار بها، وحتي الأحزاب السياسية في الوطن العربي،اليسارية والوطنية وحركات الاسلام السياسي تعاني من نفس الأزمة ولكن بأشكال مختلفة.

استطاعت أوروبا النهوض معرفياً بفضل الإشارات التي تلقاها الفلاسفة الغربيين من فلاسفة الشرق حول تجديد سؤال المعرفة، إضافةً الي تحمل المجتمع الغربي لسؤال المعرفة وإمتلاك الإرادة في تصحيح مصادر المعرفة المتوارثة في الغرب، والتي كانت تعتمد على ارسطو وبطليموس والكنيسة.

اوروبا تطورت بسبب قبول مجتمعاتهم النقد لاجل الاصلاح، وليس النقد من اجل التخريب، المتابع للسجالات بين المثقفين العرب في مواقع التواصل الاجتماعي تجد عشرات الاف الذين يكتبون تجدهم يكذبون وينافقون ويدلسون لتمرير مخططات تآمرية وخيانية واضحة، تعثر النظام السياسي العراقي يعود لعام ١٩٢١ وليس وليد اليوم، تم دمج ثلاث مكونات بدون ايجاد تفاهم في المشاركة بالسلطة والنظام السياسي ومضى علينا ١٠٠ عام ونحن في حروب وصراعات وسرقت ثرواتنا وقتل ملايين البشر بطرق همجية، اصل الخلاف يدور حول كرسي الحكم، لو يتم تطبيق نظام ملكي دستوري بالعراق اسوة في الدنمارك وبريطانيا اكيد تنحل كل المشاكل لان اصل الانقلابات والسيطرة على كرسي الحكم ينتهي فيكون هم الاحزاب هو التسابق للفوز برئاسة الحكومة وفي خدمة المواطن، مشكلة العرب الاساسية تمسكهم بالكرسي، فيمكن حل هذه المشكلة من خلال الانظمة الملكية يبقى الملك هو وابنائه واحفاده ملوك لكن بطريقة دستورية يكون الملك يمثل الرمز وليس السلطة التنفيذية والتشريعية، ملكة الدنمارك من سلالة ملكية حكمت مملكة الدنمارك منذ ٨٠٠ عام، شعب العراق الكل يصرخ على وحدة العراق وكأن الله خلق في الكرة الارضية العراق فقط ولم يخلق القارات …..الخ، انه التخلف والجهل، يرفضون الحلول ويعجزون عن ايجاد بديل افضل ومقبول، عندما سقط نظام البعث الغير مؤسوف عليه رأينا كيف المكون البعثي رفع شعار المقاومة كذبا ونفاقا وبمرور الزمن انكشف خبثهم وطائفيتهم وهاهم يتوسلون بالمحتل للعودة لاحتلال العراق مرة ثانية، فعلا شيء غريب يااصدقائي الكرام

الأمريكان يخرجون في مسيرات في نيويورك وثمانون مدينة امريكية مطالبة بخروج قواتهم من الشرق الأوسط والعراق وسوريا بشكل خاص وللاسف تجد النجيفي والنواب السنة بغالبيتهم والأكراد جميعا يطالبون ببقاء الاحتلال، انه زمن الانحطاط الأخلاقي والقيمي، العقلية العربية ساذجة وغير ناضجة لبناء دول، لننظر لبيئتنا العراقية الشيعية التي تنام في الجهل وللاسف رغم التطور في مجال الاتصالات والمعرفة بقيت قيادات وجماهير شيعة العراق بغالبيتهم جهلة، مرجعيات تخاطب جماهيرها وتعتقد ان الجماهير تفهم الاشارات التي يطلقها وكلاء المرجعية من خلال منابر صلاة الجمعة، السيد مقتدى الصدر أمر اتباعه في الانسحاب من ساحات الاعتصام التي اخترقت من قبل عصابات الجوكر، والنتيجة

للاسف لازال هناك الكثير من الشباب الصدري لم يسمعوا كلام قائدهم السيد الصدر في ترك الساحات التي يوجد بها المهندسون وأصحاب الجوكر وعملاء السفارات …….. وخاصة الشباب في اعمار دون سن ٢٢ عاما، وخلال اتصالاتي والاتصالات التي تصلني وجدت أن هناك شباب صدري يحتاجون رعاية وشرح من كبار ومثقفي وواجهات التيار الصدري للحديث معهم وانتشالهم من عتات النفاق وأصحاب الجوكر عملاء السفارة …….المتواجدون في ساحة التحرير بشكل خاص في بغداد وهناك أيضا دفع اموال، على الإخوة قادة ومثقفي التيار الصدري الانتباه لذلك لأن وجودهم مع هؤلاء الشياطين دعم لهم وبنفس الوقت هؤلاء بالمستقبل يتركون التيار وينضمون مع هؤلاء عديمي الضمير والإنسانية والمبغضين لكل متدين بل ويبغضون سيد مقتدى الصدر نفسه لاتغركم الشعارات، اما وكيل مرجعية السيد السيستاني السيد رشيد الحسيني اعلن ان المرجع السيستاني منزعج لعدم اطاعة الجماهير لبيانات المرجعية؟ لننظر لبيان السيد الصدر الذي ايضا انزعج من جماهيره ولننظر الى بيان وكيل السيد السيستاني الذي ايضا قال ان السيد المرجع منزعج لعدم فهم الجماهير لبيانات المرجعية، هذا كله بلا شك نتيجة طبيعية لتخلف العقل العربي والمسلم وبشكل خاص العقل الجماهيري الشعبي الشيعي، امس شاهدت مقطعي فيديو، الاول لشاب قاطع شارع محمد القاسم ويقسم بالله انه من مدينة الصدر ويشتم في المراجع وحزب الدعوة وحوله مجموعة من البهائم ينظرون اليه وهم طائعون اليه كالابقار، واذا به امام مسجد من الفلوجة واحد العناصر الارهابية ههههههه المقطع الثاني لسيدة محجبة وهي تبكي لقناة الشرقية وتقول جندي تحارش بي جنسيا وتبكي وتقول انا اخته كيف يتحارش بي الله اكبر ياناس؟ واذا بهذه السيدة العفيفة اصلا لم ترتدي الحجاب ومن الوجوه التي تستضيفها قناة الشرقية والحدث …….الخ، بظل المتاجرة بالشرف والاخلاق والقيم في بيئة جاهلة اكيد تكون النتيجة محزنة ومأساوية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل