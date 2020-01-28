مقتل عميد متقاعد بهجوم مسلح في بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن عميدا متقاعدا قتل بهجوم مسلح في بغداد.

وقال المصدر ان “مسلحين مجهولين اطلقوا النار صباح اليوم، باتجاه عميد متقاعد في حي الجمعيات التابع لمنطقة الدورة جنوبي بغداد، ما ادى الى مقتله في الحال”.

واضاف ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته”.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.