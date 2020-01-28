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منع واعتداء لفظي يطال كادر قناة الرشيد في بغداد

27/1/2020

منعت مجموعة من المتظاهرين كادر برنامج “في الميدان” من إنهاء تصوير الحلقة، صباح اليوم الاثنين في ساحة التحرير.

احمد الركابي مقدم البرنامج صرح في اتصال هاتفي مع جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه “كان ومصور القناة علي ثائر ومساعد المصور علي هاتف في مهمة لنقل واقع التظاهرات في ساحة التحرير، وعرضها من خلال حلقات البرنامج، وقبيل الانتهاء من تصوير الحلقة قام افراد من المتظاهرين يرتدون اللثام بمطالبة الكادر بايقاف بث الكاميرا، ومغادرة ساحة التظاهرات فورا، بعد الاعتداء عليهم لفظيا، واتهامهم بالعمل لجهة حكومية تعتدي على المتظاهرين”.

وأضاف احمد “ان مجموعة أخرى من المتظاهرين ساعدتهم في الخروج من ساحة التظاهرات، بعد ان أمنت لهم الطريق”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تتمنى السلامة للزملاء الصحفيين، فانها تعد ماتعرضوا له انتهاكا لحرية العمل الصحفي.

كما تطالب الجمعية الأخوة المتظاهرين في ساحات التظاهر بفسح المجال للإعلام، وتسهيل مهمة الصحفيين، والتعاون معهم لنقل ما يجري في الساحات بدل التضييق عليهم وعرقلة عملهم.

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