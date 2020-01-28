نقابة الأكاديميين تستنكر اغتيال استاذ في الجامعة المستنصرية

استنكرت نقابة الأكاديميين العراقيين، الثلاثاء، اغتيال الأستاذ في الجامعة المستنصرية الدكتور محمد حسين علوان.

وذكرت النقابة في بيان “نستنكر اغتيال الأستاذ في الجامعة المستنصرية الدكتور محمد حسين علوان على يد عصابات الجريمة والفساد التي عاثت بأرواح العراقيين قتلاً وخطفاً وتنكيلاً”.

وأعربت عن “إدانتها هذه الجريمة”، محملة الحكومة وأجهزتها المعنية “مسؤولية الإنفلات الأمني واختلاط المساحات أمام أنظار المواطنين وتكرار هذه الانتهاكات بلا رادع قانوني حاكم يضمن حماية المجتمع وشخصياته العلمية والأكاديمية التي تمثل ذخيرة العراق في هذا الظرف العصيب”.