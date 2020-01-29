اتحاد المستوردين والمصدرين في كوردستان يحذر من السفر الى هذه الدولة

طالب اتحاد المستوردين والمصدرين الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، جميع اعضائه الامتناع عن السفر الى الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للاتحاد ان اتحاد المستوردين والمصدرين الكوردستاني يعلن لجميع اعضائه، خصوصاً الاعضاء الذين يقومون بالاستيراد من الصين مباشرة، او لهم اعمال مشتركة مع الصين والصينيين، تجنب السفر اليها والاختلاط باسواقها والتعامل مع مواطنيها.

وارجع البيان السبب الى ان فيروس كورونا ينتشر في الوقت الحاضر بشكل كبير في الصين وسط اراضيها ومواطنيها، ويشكل خطرا مباشرا على حياة المواطنين، مطالبا اياهم الابتعاد عن هذا البلد والسعي للقيام بمعاملاتهم معه عن طريق الاتصالات الهاتفية والانترنت.