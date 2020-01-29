اشتباكات في الوثبة والخلاني وهدوء في التحرير .. تظاهرات في الجنوب

تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مساء الأربعاء، في ساحتي الوثبة والخلاني وسط العاصمة بغداد، بينما أكدت المصادر أن الهدوء النسبي لا يزال مسيطراً على ساحة التحرير.

وفي محافظة واسط جنوب البلاد، نظم عدد من المحتجين تظاهرة في مركز المحافظة طالبوا فيها بإقالة محافظ وقائد شرطة واسط الحاليين.

إلى ذلك أفادت مصادر في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) بإعادة فتح عدة طرق وجسور وسط المدينة ، بينما نظم مئات المتظاهرين مسيرات احتجاجية للتأكيد على مطالبهم.

وفي البصرة أغلق محتجون قائمقامية قضاء القرنة ودعوا لإقالة المسؤولين المحليين.

كما تستمر الاحتجاجات في بابل (مركزها الحلة) بعد فتح ساحة أخرى للتظاهر في مركز المدينة.