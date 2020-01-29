الأنواء العراقية تسجل سلسلة هزات أرضية في مناطق حدودية

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيلها سلسلة من الهزات الأرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية في منطقة مندلي (تتبع محافظة ديالى)، عقب الهزة الأرضية الأولى التي سجلت في الساعة 9:52 دقيقة.

وقالت الهيئة في بيان ، إنها سجلت أربعة هزات أرضية شعر بها المواطنون في المنطقة، حيث سجلت الهزة الأولى في تمام الساعة 9:57:42 صباحاً وبلغت قوتها 4.3 على مقياس ريختر، أما الثانية في الساعة 10:50:17 وقوتها 2.9 كما سجلت الثالثة في الساعة 11:22:38 بقوة مقدارها 3.1 فيما سجلت الهزة الرابعة في تمام الساعة 15:26:45 حسب التوقيت المحلي بعد الظهر وبلغت قوتها 3 درجات حسب مقياس ريختر.

وأشار البيان، إلى أن منطقة مندلي قد تعرضت خلال الأيام الماضية إلى عدد من الهزات الأرضية الضعيفة غير المحسوس بها، وقال: «لم تردنا أي أنباء عن حصول أضرار» داعياً المواطنين للالتزام بالوصايا الزلزالية وعدم الاستماع للشائعات والأخبار الكاذبة.

وكانت الهيئة قد سجلت وقوع هزة أرضية صباح اليوم قرب الحدود العراقية الكويتية أيضاً