البرلمان العراقي يوجه دعوة للقادة العرب والمسلمين: اخرجوا بموقف حازم

عدّ عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب تفاصيل صفقة ترامب في هذا “التوقيت المشبوه” سيؤدي الى اندلاع “تصعيد جديد وانهيار كل مؤشرات السلام والامن في المنطقة”.

وابدى الكعبي في بيان “بالغ اسفه لحضور سفراء دول الامارات وعمان والبحرين الى مراسيم الكشف عن تفاصيل صفقة اسرائيل – امريكا في البيت الابيض”، داعيا “جميع القادة العرب والمسلمين والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ليكون لهم موقف حازم وموحد ازاء هذه الصفقة وعدم القبول الا بنيل استقلال فلسطين بالكامل واقامة دولتها وعاصمتها القدس الشريف”.

وتابع “نجدد تأكيدنا الدائم بوجوب الوقوف ضد التحركات الصهيو امريكية كما اكدنا ذلك خلال تمثيلنا العراق في مؤتمر اتحاد مجلس التعاون الاسلامي في المغرب، وقبل ذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بدورته الـ ١٣٩ في جنيف حيث شددنا على ضرورة العمل بخطوات عملية مشتركة لردع التجاوزات المستمرة للكيان الاسرائيلي والوقوف بوجه هذه الصفقة، وتوحيد الكلمة والموقف لحل الازمة الفلسطينية حلا عادلا يتضمن قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم”.