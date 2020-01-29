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الجيش الامريكي يباشر بحملة تحصينات لقاعدة عين الأسد

اعلن الجيش الامريكي القيام بتحصينات جديدة لقاعدة عين الاسد غربي العراق التي تعرضت مؤخرا لقصف صواريخ ايرانية.
تعتبر قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار جنوبي العراق، من أهم القواعد الجوية في العراق، حيث يتمركز فيها المئات من الجنود، وسُلطت عليها الأضواء اليوم بعد تعرضها لضربة إيرانية.
وذكر الجيش، ان مجموعة من الجنود الأمريكيين يقومون بتحسين التحصينات الأساسية في قاعدة الأسد الجوية في العراق التي تستضيف معسكرا للجيش الامريكي.
واضاف يواصل طاقم الموقع تحصين الدفاعات في قاعدة الأسد بسبب الهجوم الصاروخي الباليستي الايراني الأخير الذي استهدف القاعدة.
وقصف الحرس الثوري الإيراني فجر الثامن من كانون الثاني يناير الجاري، قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أمريكيين غربي، بينما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن أكثر من 12 صاروخا باليستيا استهدفوا قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تتمركز فيهما قوات أمريكية.
وفي السنوات الأخيرة، تعزز الانتشار العسكري الأمريكي بالعراق عبر قواعد عسكرية عدة، حيث ينتشر 5200 جندي أمريكي في أنحاء العراق.
وبالإضافة إلى قاعدة عين الأسد، توجد أيضًا قاعدة حرير في أربيل باقليم كوردستان، وقاعدة بلد الواقعة في محافظة صلاح الدين وهي تعد مقرًا لانطلاق طائرات أف 16.
وهناك أيضًا قاعدتان في محافظة السليمانية، وقواعد في مطاري بغداد الدولي والقيارة جنوب مدينة الموصل، وقواعد أخرى في كركوك وسنجار وأتروش.

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