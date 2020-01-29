الرئيس العراقي يكشف عن ذمته المالية للعام 2020

كشف الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني عن ذمته المالية للعام 2020، كما أعلنت بذلك دائرة الوقاية في هيئة النزاهة.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة بأنها “تلقت استمارة كشف الذمة المالية للعام الجاري الخاصة برئيس الجمهورية الدكتور برهم أحمد صالح قاسم”.

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 ،بعد إقرار مجلس النواب التعديل، طبقا لأحكام البند أولا من المادة “61” والبند ثالثا من المادة “73” من الدستور، إذ أشارت المادة (16 /أولا/أ)، إلى إلزام كل من (رئيس الجمهوريةونوابه)، فضلا عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية.